Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Apple gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Apple-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 212,51 USD ab.

Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 212,51 USD. Die Apple-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 211,87 USD ab. Bei 212,25 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 1.875.038 Apple-Aktien gehandelt.

Bei 260,09 USD markierte der Titel am 27.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 22,39 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (169,22 USD). Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 20,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,04 USD, nach 0,980 USD im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 225,09 USD an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 01.05.2025. Es stand ein EPS von 1,65 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,53 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 95,36 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 90,75 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.07.2025 erfolgen.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,19 USD je Aktie.

