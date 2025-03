Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Apple im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Apple. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 216,55 USD zu.

Das Papier von Apple legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 216,55 USD. Zwischenzeitlich stieg die Apple-Aktie sogar auf 217,47 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 213,91 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.656.265 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 260,09 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,11 Prozent hinzugewinnen. Am 20.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 164,08 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 24,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Apple-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,980 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,04 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 243,48 USD aus.

Apple gewährte am 30.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,41 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,19 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 124,30 Mrd. USD gegenüber 119,58 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 24.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,31 USD je Apple-Aktie belaufen.

