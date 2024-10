Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Apple im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Apple. Die Apple-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 231,39 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Apple-Papiere um 15:53 Uhr 0,4 Prozent. Der Kurs der Apple-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 231,77 USD zu. Bei 229,78 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 1.649.191 Aktien.

Am 16.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 237,49 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,64 Prozent hinzugewinnen. Am 20.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 164,08 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,989 USD, nach 0,940 USD im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 235,99 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 01.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,40 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,27 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 85,78 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 81,80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.10.2024 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 6,71 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

