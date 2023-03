Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Apple

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 0,8 Prozent auf 157,00 USD. Die Abwärtsbewegung der Apple-Aktie ging bis auf 156,55 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 158,01 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 7.992.844 Stück.

Am 31.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 179,61 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,17 USD. Dieser Wert wurde am 04.01.2023 erreicht. Abschläge von 26,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 162,75 USD an.

Am 02.02.2023 lud Apple zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,88 USD, nach 2,10 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 117.154,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 123.945,00 USD umgesetzt worden.

Am 27.04.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,96 USD je Apple-Aktie.

