Apple Keynote

Jedes Jahr im Herbst lädt Apple zur Keynote ein. Welche Neuerungen das Team rund um CEO Tim Cook neben der neuen iPhone-Generation vorstellt und alle weiteren Details zum Event erfahren Sie hier im finanzen.net Live-Ticker zur Apple Keynote.

15:58 Uhr:

Darüber hinaus könnten noch in diesem Jahr neue Mac mini, iMac und MacBook Pro-Modelle mit M4-Chips (M4, M4 Pro oder M4 Max) vorgestellt werden, die erhebliche Leistungssteigerungen bieten. Allerdings wird kein großes Redesign erwartet, und diese Produkte könnten auch erst im Frühjahr 2025 erscheinen.

Laut "9to5Mac" gibt es zudem Gerüchte über neue Smart-Home-Geräte von Apple, darunter ein Apple TV 4K mit verbessertem Prozessor und ein HomePod mit LCD-Display. Diese Geräte werden demnach aller Voraussicht nach nicht mit Apple Intelligence kompatibel sein und weiterhin unabhängig von KI-Funktionen arbeiten.

15:30 Uhr:

Kurz nach Handelseröffnung an der NASDAQ-Börse sinkt die Apple-Aktie um 0,04 Prozent auf 220,74 US-Dollar. Damit schneidet sie schlechter als der Tech-Gesamtmarkt ab: Der NASDAQ Composite-Index ging 0,87 Prozent fester in die Sitzung. Die Erwartungen der Anleger an das Apple-Event scheinen somit eher gedämpft zu sein.

"Es ist wieder einmal Apple-Day", kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets die anstehende Produktvorstellung. "Es ist der wichtigste Tag für alle Apple-Jünger und auch für die Börse immer ein Termin, an dem Analysten und Investoren ganz genau hinschauen und die Zukunftsfantasie für Umsätze, Gewinne und nicht zuletzt für den Aktienkurs ableiten wollen." Die Änderungen beim neuen iPhone 16 zum Vorgängermodell "sollten sich allerdings in Grenzen halten". Molnar sieht die Aktie auf einem Niveau von 220 Dollar angemessen bewertet. Die wichtige Unterstützung bei 200 Dollar habe beim Marktcrash Anfang August "schon einmal gehalten und sollte Anlegern eine gute Orientierung geben", zitiert die Deutsche Presse-Agentur den Aktienexperten.

15:17 Uhr:

Neben den fast sicher im September erwarteten neuen iPhones, Apple Watches und AirPods gibt es Spekulationen, dass Apple noch weitere Neuheiten plant. Es ist jedoch unklar, ob diese im Rahmen der September-Keynote oder später vorgestellt werden, möglicherweise bei einem zweiten Event im Oktober - diesen Weg wählte Apple in den vergangenen Jahren bereits mehrfach.

Möglich ist, dass Apple an seiner iPad-Modellreihe gefeilt hat und heute Abend entsprechende Neuerungen vorstellen wird - zumal 2023 keine neuen iPads erschienen sind. Laut "9to5Mac" 2024 könne Apple eine umfassende Aktualisierung des iPad-Lineups planen. Das iPad mini 7 könnte das erste Update seit 2021 erhalten, mit Verbesserungen bei Display und Prozessor und möglicherweise einem M-Chip für Apple Intelligence. Auch ein neues iPad 11 liegt im Bereich des Möglichen, mit einem stärkeren Chip und potenziellen Verbesserungen für den Apple Pencil, jedoch ohne großes Hardware-Redesign.

15:01 Uhr:

Erste User wollen bereits die neuen Batterie-Specs für das neue iPhone kennen:

:rundumleuchte: iPhone 16 Series Battery Specs Revealed! :batterie:



:iphone: iPhone 16: 3561 mAh

:iphone: iPhone 16 Plus

:iphone: iPhone 16 Pro

:iphone: iPhone 16 Pro Max



Longer battery life, faster charging, and more power for your day! #iPhone16 #AppleEvent pic.twitter.com/8Jx52hvlwL - ????? ?? :flagge_dreieck_mast: (@Banna_RJ23) September 9, 2024

14:40 Uhr:

Neben dem iPhone 16 und der iWatch Series 10 erwarten Insider ebenfalls die Vorstellung neuer AirPod 4-Kopfhörer. Allgemein wird laut "9to5Mac" davon ausgegangen, dass Apple bei der diesjährigen Keynote zwei neue AirPod-Modelle vorstellen wird: ein günstiges Modell AirPod 4 und das neue High-End-Modell AirPods Max 2. Demnach soll das Design der AirPods 4 eine Mischung aus AirPods Pro und AirPods 3 sein, und das Ladecase könnte erstmals USB-C unterstützen. "MacRumors" berichtet, dass die neuen AirPods möglicherweise eine Hörgerätefunktion erhalten. Sobald die AirPods 4 auf den Markt kommen, könnten die AirPods 2 und 3 aus dem Apple Store verschwinden.

Für die teureren AirPods Max 2 wird mit einem Wechsel zu USB-C und neuen Features wie adaptivem und personalisiertem Audio gerechnet. Zudem dürfte die Conversation Awareness, die bisher den AirPods Pro 2 vorbehalten waren, eine weitere neue Funktion der AirPods Max 2 sein.

14:11 Uhr:

Da sich die Apple-Aktie in den vergangenen Wochen besser entwickelte als die Papiere vom Softwareriesen Microsoft und dem KI-Gewinner NVIDIA, hat der iKonzern übrigens mittlerweile wieder den Titel als größtes Unternehmen der Welt zurückerobert. Die Marktkapitalisierung von Apple liegt derzeit bei 3,357 Billionen US-Dollar und damit recht komfortabel über der viel beachteten Drei-Billionen-Schallmauer. Auf dem zweiten Platz folgt Microsoft (2,985 Billionen US-Dollar); Dritter ist NVIDIA mit 2,522 Billionen US-Dollar (Stand: Schlusskurse vom 6. September).

13:51 Uhr:

Bei der Apple-Aktie sind im vorbörslichen NASDAQ-Handel aktuell geringe Aufschläge auszumachen. Das Papier legt derzeit um 0,26 Prozent auf 221,39 US-Dollar zu.

13:40 Uhr:

Der Apple Store ist bereits offline und macht sich bereit für die mit Spannung erwarteten neuen Produkte.

13:16 Uhr:

Auch bei den High-End-Smart Watches werden Neuerungen erwartet. Die Apple Watch Ultra, die 2022 erstmals vorgestellt und 2023 aktualisiert wurde, wird voraussichtlich auch bei der diesjährigen Keynote in einer überarbeiteten Version präsentiert werden. Es wird damit gerechnet, dass die womöglich Apple Watch Ultra 3 genannte Smart Watch die neuen Funktionen der Series 10 nicht nur übernimmt, sondern wahrscheinlich sogar übertrifft, insbesondere mit einem schnelleren Chip und neuen Gesundheitssensoren.

12:42 Uhr:

Auch bei den Smart Watches von Apple dürfte es heute - genau zehn Jahre nach dem ersten Launch der Produktserie im Jahr 2014 - Bewegung geben. Die neuen smarten Uhren von Apple dürften laut "9to5Mac" entweder Apple Watch Series 10 oder Apple Watch X heißen. Das Gehäuse der neuen Modellreihe wird wohl dünner, während das Display größer wird. Es soll zwei Displaygrößen geben, wobei das kleinere Modell das aktuelle größere Modell ersetzen könnte und die größere Variante sich der Apple Watch Ultra annähern dürfte. Ein neuer Chip mit Unterstützung für KI-Funktionen und neue Gesundheitssensoren zur Erkennung von Bluthochdruck und Schlafapnoe sind ebenfalls geplant. "MacRumors" berichtet außerdem, dass ein neues Magnetbandsystem eingeführt werden könnte, das ältere Bänder unbrauchbar macht.

12:15 Uhr:

Apple wird ab Ende 2024 fortschrittliche KI-Funktionen, bekannt als Apple Intelligence, in iOS 18, iPadOS 18 und macOS 15 integrieren. Diese Funktionen, die unter anderem neue Schreibwerkzeuge und verbesserte Siri-Funktionen umfassen, werden nicht auf NVIDIA, sondern auf Alphabets Tensor Processing Units (TPUs) basieren. Es wird erwartet, dass Apple möglicherweise zwischen 10 und 20 US-Dollar für fortgeschrittene KI-Dienste im Rahmen des Apple One-Abonnements verlangt. Das bestehende Apple-Ökosystem und die personalisierte KI könnten dazu beitragen, Kunden stärker an die Marke zu binden und die Monetarisierung der KI-Dienste zu fördern.

11:55 Uhr:

Der iKonzern hielt sich mit Aussagen über seine KI-Strategie zunächst derart zurück, dass unter Aktionären und Analysten der Eindruck erwuchs, der Hardwaregigant könne den KI-Boom verschlafen. Die Entwicklerkonferenz WWDC am 10. Juni 2024, in deren Rahmen Apple zahlreiche KI-Projekte bekanntgab, zerstreute aber diese Sorgen; in den an das WWDC-Event anschließenden Handelswochen stieg die Apple-Aktie deutlich an.

Mittlerweile wird Tim Cooks Unternehmen sogar zugetraut, ein großer Gewinner der KI-Technologie zu werden. So integriert Apple immer mehr KI-Funktionen in den iPhones - bei dem diesjährigen Modell 16 dürfte dies zu einem der Hauptkaufargumente werden. Aber: Einige dieser Produkte werden zunächst nicht in der EU erhältlich sein. Der Konzern nennt rechtliche Unsicherheiten durch das Digital-Gesetz (DMA), das spezielle Regelungen für große Plattformen vorsieht, als Grund.

11:36 Uhr:

Während Apple auf seinem Heimatmarkt, den USA, schon seit Jahren unangefochten an der Spitze der Smartphone-Marktanteile liegt, befindet sich das iPhone in China nicht mal mehr in den Top-5 der beliebtesten Smartphones. Wie jüngste Statistiken zeigen, ist Apple auf den sechsten Platz im chinesischen Smartphone-Markt zurückgefallen und verlor zwei Prozent Marktanteil im Vergleich zum Vorjahr auf nun nur noch 14 Prozent. Die Top-5-Positionen wurden nun unter den als preisgünstiger geltenden chinesischen Herstellern ausgemacht, zu denen unter anderem Huawei und Xiaomi gehören.

11:21 Uhr:

Bei den Pro- und Pro Max-Modellen des iPhones dürfte es zu einigen weiteren Neuerungen kommen. Laut "9to5Mac" sollen die beiden teureren Versionen größere Displays (6,3 und 6,9 Zoll) erhalten, die die größten in einem iPhone bisher wären. Zudem könnten sie eine verbesserte 48-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera mit 5-fachem optischem Zoom und besserer Leistung bei wenig Licht bekommen. Beide Modelle könnten außerdem mit dem leistungsstarken A18 Pro-Chip ausgestattet sein, der für KI-Anwendungen optimiert ist. Auch das iPhone 16 und 16 Plus sollen einen neuen Prozessor erhalten, wobei unklar ist, ob es sich um denselben Chip oder eine abgespeckte Variante handelt.

Vor dem Hintergrund der KI-Integration spricht die Deutsche Presse-Agentur sogar von der "wichtigsten iPhone-Vorstellung seit Jahren"; die neuen Smartphones werden Apple in die "KI-Ära katapultieren". Neue Funktionen sollen demnach unter anderem die Zusammenfassung von verpassten E-Mails und Kurznachrichten, die individuelle Erstellung von Emoji-Symbolen und die Selektion bestimmter Informationen auf Zuruf beinhalten. Allerdings werden Nutzer in Ländern der Europäischen Union (EU) aufgrund rechtlicher Unsicherheiten rund um das Digital-Gesetz DMA vorerst nicht in den Genuss der neuen KI-Funktionen kommen.

10:59 Uhr:

Im Zentrum des Kunden- und Anlegerinteresses dürfte auch in dieser Keynote das neue iPhone-Modell stehen. Die Smartphones sind mit Abstand das wichtigste Geschäft von Apple, zeichnen sich die iPhones doch für etwa die Hälfte der Gesamtumsätze des Unternehmens verantwortlich.

Apple wird heute Abend voraussichtlich das iPhone 16 in den vier Varianten Standard, Plus, Pro und Pro Max vorstellen. "Bloomberg" rechnet nicht mit nennenswerten Veränderungen beim Design der Basismodelle Standard und Plus, die dieselben Displaygrößen wie das Vorgängermodell erhalten dürften. Laut "9to5Mac" könnten aber alle neuen iPhone-Versionen aber einen neuen Kamera-Button und verbesserte Kameras erhalten. "MacRumors" berichtet, dass die Aktionstaste ("Action Button") aus dem iPhone 15 Pro auch bei den Standard-Modellen eingeführt werden könnte. Dieser neue Button soll neben dem eigentlichen Fotografieren auch per Wischbewegungen den Zoom steuern. Die Kameraobjektive könnten möglicherweise zugleich von diagonal zu vertikal wechseln. Außerdem wird man mit der anstehenden Version des iOS-Betriebssystems die iPhones erstmals weitgehend ohne Apple-Apps auf den Geräten nutzen können.

10:34 Uhr:

Apple schweigt zwar traditionell vor der September-Keynote über die neuen Produkte, doch die Gerüchteküche brodelt schon seit Monaten. Hin und wieder gelangt auch ein Leak an die Öffentlichkeit. Auch in diesem Jahr wird bereits eifrig über eine Vielzahl neuer Produkte spekuliert, darunter das iPhone 16, neue AirPods und die Apple Watch Series 10. Zudem: So wie jedes Jahr hoffen Apple-Fans auch 2024 auf das "One more thing" - kommt es dieses Mal zu einem großen Sensations-Launch eines neuartigen Produkts?

10:00 Uhr:

Der vorbörsliche Handel an der NASDAQ-Technologiebörse startet in diesem Moment. Die Aktionäre des iKonzerns sind vor der Keynote zuversichtlich: Die Apple-Aktie zeigt sich knapp neun Stunden vor Beginn des Events 0,73 Prozent höher bei 222,39 US-Dollar.

9:47 Uhr:

Es ist ungewöhnlich, dass Apple an einem Montag die neuen iPhones vorstellt. Der Deutschen Presse-Agentur nach ist dies damit zu erklären, dass Apple zwei anderen Ereignissen aus dem Weg gehen will. Am Dienstag wird in den USA die erste TV-Debatte zwischen Kamala Harris und Donald Trump erwartet, die große Aufmerksamkeit auf sich ziehen dürfte. Zudem verkündet der Europäische Gerichtshof (EuGH) eine Entscheidung im Beihilfestreit zwischen Apple und der EU-Kommission, bei dem es um eine Steuernachzahlung von über 13 Milliarden US-Dollar in Irland geht. Es besteht die Möglichkeit, dass der Fall erneut an das Gericht der Europäischen Union zurückverwiesen wird. Gleichzeitig plant Huawei nur wenige Stunden nach dem iPhone-Event die Vorstellung eines neuen Smartphones, dessen Display sich an zwei Seiten falten lässt. Huawei, einst weltweit führend, verlor durch US-Sanktionen auf dem Apple-Heimatmarkt an Bedeutung, bleibt aber in China stark.

9:32 Uhr:

Nachdem die Keynote 2020 und 2021 pandemiebedingt nur digital abgehalten wurde, findet sie seit 2022 auch wieder analog statt. Auch dieses Jahr wird Apple die Veranstaltung im Steve Jobs Theater im Headquarter in Cupertino abhalten. Millionen von Apple-Fans werden mit Hochspannung auf die neuen Ankündigungen achten - und blicken mit Vorfreude auf die stets sehr unterhaltsame Show, bei denen regelmäßig weltbekannte Überraschungsgäste auftreten.

09:03 Uhr:

Heute ist wieder einer der wichtigsten Tage für Apple-Fans: Die große Apple-Produktpräsentation steht auf der Agenda. Um 19:00 Uhr (MEZ) beginnt die Veranstaltung unter dem Motto "It's Glowtime" offiziell, die finanzen.net Redaktion begleitet die Präsentation der neuesten Produkte von Apple wie gewohnt live.

Spannend wird es auch für Anleger: Ob Apple mit seiner neuen Produktpalette überzeugen kann oder nicht, dürfte sich auch in der Kursentwicklung der Apple-Aktie widerspiegeln.

"It’s Glowtime" - was im Deutschen etwa als "Es ist Zeit zu glühen / leuchten" übersetzt werden kann, hat bereits im Vorfeld für viele Spekulationen gesorgt. Welche Hinweise gibt "It’s Glowtime" auf die kommenden Produktvorstellungen?

Konkret vermuten Experten dem "Südkurier" zufolge, dass das Motto auf neue Display-Technologien hinweisen könnte, die in den kommenden iPhones, Apple Watches oder anderen Geräten zum Einsatz kommen werden. Eine weitere Interpretation sieht im Motto einen Hinweis auf neue KI-Funktionen, die das Nutzererlebnis durch Apple Intelligence auf eine "hellere" und intuitivere Ebene heben könnten, insbesondere bei der iPhone 16-Serie.



