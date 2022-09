Apple Event im Live Ticker: iPhone 14 und Apple Watch Series 8 erwartet

10:17 Uhr

Das Motto der Apple Keynote lautet in diesem Jahr "Far out" beziehungsweise auf Deutsch "Weiter voraus", die Einladung ist mit "Go for launch" überschrieben. Auf der Event-Einladung wird das Apple-Logo außerdem als Sternbild dargestellt. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass Apple heute eine Satellitenkommunikation für das iPhone vorstellen wird. Angeblich gibt es bereits seit Ende 2019 ein Team, das an einer entsprechenden Funktion arbeitet.

09:44 Uhr

Vor zwei Wochen hat Apple via Twitter offiziell zu der Veranstaltung eingeladen und ein "spezielles Apple Event" versprochen. Ansonsten sind auf dem Twitter-Kanal des iPhone-Herstellers keine weiteren Tweets zu sehen - auch für den heutigen Abend wird nicht erwartet, dass Apple den Kurznachrichtendienst nutzt.

Go for launch. Tune in for a special #AppleEvent on September 7 at 10 a.m. PT.



Tap the :heart: and we’ll send you a reminder on event day. pic.twitter.com/T9o7qJt72E - Apple (@Apple) August 24, 2022

09:03 Uhr

Heute ist wieder einer der wichtigsten Tage für Apple-Fans: Die große Apple-Produktpräsentation steht auf der Agenda - in diesem Jahr ein paar Tage eher als sonst. Um 19:00 Uhr beginnt die Veranstaltung offiziell, die finanzen.net Redaktion begleitet die Präsentation der neuesten Produkte von Apple wie gewohnt live.

Spannend wird es auch für Anleger: Ob Apple mit seiner neuen Produktpalette überzeugen kann oder nicht, dürfte sich auch in der Kursentwicklung der Apple-Aktie widerspiegeln.



Redaktion finanzen.net

