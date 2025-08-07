Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Dienstagmittag behauptet

Aktie im Blick

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 23,23 SAR zeigte sich die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie im SAU-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Wert von 23,23 SAR bewegte sich die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie um 11:49 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 23,36 SAR markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie gab in der Spitze bis auf 23,18 SAR nach. Bei 23,25 SAR startete der Titel in den SAU-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.012.186 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 29,00 SAR. Der derzeitige Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie liegt somit 19,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,10 SAR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie 0,56 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,78 SAR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,32 SAR aus.

Am 05.08.2025 hat Aramco (Saudi Aramco) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,44 SAR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aramco (Saudi Aramco) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 407,14 Mrd. SAR im Vergleich zu 470,61 Mrd. SAR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Aramco (Saudi Aramco) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 10.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Aramco (Saudi Aramco)-Gewinn in Höhe von 1,50 SAR je Aktie aus.

