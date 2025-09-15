Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Dienstagmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie stand in der SAU-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 23,16 SAR.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der SAU-Sitzung 0,3 Prozent auf 23,16 SAR. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie gab in der Spitze bis auf 23,11 SAR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 23,20 SAR. Zuletzt wurden via SAU 3.476.377 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,00 SAR) erklomm das Papier am 19.12.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,22 Prozent. Am 11.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,04 SAR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,78 SAR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,33 SAR belaufen.

Aramco (Saudi Aramco) ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,35 SAR. Im letzten Jahr hatte Aramco (Saudi Aramco) einen Gewinn von 0,44 SAR je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 407,14 Mrd. SAR, gegenüber 470,61 Mrd. SAR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,49 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Aramco (Saudi Aramco) rechnen Experten am 10.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,51 SAR je Aktie belaufen.

