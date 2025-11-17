DAX23.888 +0,1%Est505.682 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.293 +1,2%Euro1,1602 -0,2%Öl63,88 -0,6%Gold4.079 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T SAP 716460 Amazon 906866 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen im Minus -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Geely, Netflix, SUSS MicroTec, Formycon, Samsung und SK hynix im Fokus
Top News
Vom Idealismus zum Business: Amazons Satellitennetzwerk bekommt einen neuen Kurs Vom Idealismus zum Business: Amazons Satellitennetzwerk bekommt einen neuen Kurs
TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Blick auf Aramco (Saudi Aramco)-Kurs

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) reagiert am Montagvormittag positiv

17.11.25 09:22 Uhr
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) reagiert am Montagvormittag positiv

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Die Aktionäre schickten das Papier von Aramco (Saudi Aramco) nach oben. Im SAU-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 25,66 SAR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aramco (Saudi Aramco)
25,78 SAR 0,20 SAR 0,78%
Charts|News|Analysen

Im SAU-Handel gewannen die Aramco (Saudi Aramco)-Papiere um 09:07 Uhr 0,3 Prozent. In der Spitze legte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 25,84 SAR zu. Den SAU-Handel startete das Papier bei 25,58 SAR. Zuletzt wurden via SAU 1.958.206 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,00 SAR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,04 SAR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,32 SAR, nach 1,78 SAR im Jahr 2024.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Aramco (Saudi Aramco) am 04.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0,40 SAR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,00 Prozent auf 418,16 Mrd. SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 464,63 Mrd. SAR gelegen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Aramco (Saudi Aramco) wird am 10.03.2026 gerechnet. Am 08.03.2027 wird Aramco (Saudi Aramco) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,55 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aramco (Saudi Aramco)-Aktie

Apple, Meta und Citigroup verfehlen die Top 10: Das sind die 30 größten Unternehmen der Welt

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aramco (Saudi Aramco)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aramco (Saudi Aramco)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Aramco (Saudi Aramco)

DatumMeistgelesen
Wer­bung