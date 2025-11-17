Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) reagiert am Montagvormittag positiv

Blick auf Aramco (Saudi Aramco)-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Die Aktionäre schickten das Papier von Aramco (Saudi Aramco) nach oben. Im SAU-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 25,66 SAR.

Im SAU-Handel gewannen die Aramco (Saudi Aramco)-Papiere um 09:07 Uhr 0,3 Prozent. In der Spitze legte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 25,84 SAR zu. Den SAU-Handel startete das Papier bei 25,58 SAR. Zuletzt wurden via SAU 1.958.206 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,00 SAR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,04 SAR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,32 SAR, nach 1,78 SAR im Jahr 2024.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Aramco (Saudi Aramco) am 04.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0,40 SAR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,00 Prozent auf 418,16 Mrd. SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 464,63 Mrd. SAR gelegen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Aramco (Saudi Aramco) wird am 10.03.2026 gerechnet. Am 08.03.2027 wird Aramco (Saudi Aramco) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,55 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie belaufen.

