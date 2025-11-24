Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) tendiert am Vormittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie rutschte in der SAU-Sitzung um 0,6 Prozent auf 25,44 SAR ab.

Das Papier von Aramco (Saudi Aramco) gab in der SAU-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 25,44 SAR abwärts. Im Tief verlor die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 25,44 SAR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,58 SAR. Bisher wurden via SAU 1.317.400 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,00 SAR erreichte der Titel am 19.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,04 SAR am 11.09.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Aramco (Saudi Aramco) seine Aktionäre 2024 mit 1,78 SAR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,32 SAR je Aktie ausschütten.

Aramco (Saudi Aramco) ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0,40 SAR je Aktie erzielt worden. Aramco (Saudi Aramco) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 418,16 Mrd. SAR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 464,63 Mrd. SAR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Aramco (Saudi Aramco) rechnen Experten am 08.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco) im Jahr 2025 1,56 SAR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

