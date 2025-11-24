DAX23.164 +0,3%Est505.507 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,70 -0,1%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.721 -0,9%Euro1,1545 +0,3%Öl62,38 -0,2%Gold4.071 +0,1%
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) tendiert am Mittag schwächer

24.11.25 12:06 Uhr
Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Aramco (Saudi Aramco) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SAU-Handel 2,0 Prozent auf 25,10 SAR ab.

Aramco (Saudi Aramco)
25,14 SAR -0,46 SAR -1,80%
Das Papier von Aramco (Saudi Aramco) befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im SAU-Handel 2,0 Prozent auf 25,10 SAR ab. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,10 SAR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 25,58 SAR. Zuletzt wechselten via SAU 12.894.117 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.

Bei 29,00 SAR markierte der Titel am 19.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,54 Prozent könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 23,04 SAR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Mit Abgaben von 8,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,32 SAR. Im Vorjahr erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre 1,78 SAR je Wertpapier.

Am 04.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,40 SAR gegenüber 0,40 SAR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 418,16 Mrd. SAR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 464,63 Mrd. SAR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2026 terminiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Aramco (Saudi Aramco)-Anleger Experten zufolge am 08.03.2027 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,56 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

