Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm verbilligt sich am Abend

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Arm. Die Arm-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 4,1 Prozent auf 161,74 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 4,1 Prozent auf 161,74 USD. Zwischenzeitlich weitete die Arm-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 160,40 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 162,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 484.082 Arm-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 183,16 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Arm-Aktie. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,00 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,54 Prozent.

Zuletzt erhielten Arm-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 30.07.2025 hat Arm in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,12 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Arm noch ein Gewinn pro Aktie von 0,21 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Arm in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,05 Mrd. USD im Vergleich zu 939,00 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Arm-Bilanz für Q2 2026 wird am 05.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 11.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Arm-Aktie in Höhe von 1,68 USD im Jahr 2026 aus.

