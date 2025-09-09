Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Hausse bei Arm am Mittwochnachmittag

Arm im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Arm. Die Arm-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,7 Prozent auf 148,80 USD.

Die Arm-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,7 Prozent auf 148,80 USD. Zwischenzeitlich stieg die Arm-Aktie sogar auf 149,80 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 143,50 USD. Der Tagesumsatz der Arm-Aktie belief sich zuletzt auf 533.495 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.01.2025 auf bis zu 182,88 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Arm-Aktie liegt somit 18,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 80,00 USD. Der aktuelle Kurs der Arm-Aktie ist somit 46,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Arm 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Arm am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD gegenüber 0,21 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,05 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Arm einen Umsatz von 939,00 Mio. USD eingefahren.

Arm wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,68 USD je Aktie belaufen.

