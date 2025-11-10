Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Montagabend freundlich

So bewegt sich Arm

Die Aktie von Arm gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Arm-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 155,78 USD zu.

Die Arm-Aktie konnte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 155,78 USD. Die Arm-Aktie legte bis auf 159,20 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 158,85 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 461.406 Arm-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 183,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,58 Prozent könnte die Arm-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Arm-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 05.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,22 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Arm noch ein Gewinn pro Aktie von 0,10 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,14 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Arm einen Umsatz von 844,00 Mio. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Arm-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 11.11.2026.

Experten taxieren den Arm-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,72 USD je Aktie.



