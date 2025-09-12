Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Montagnachmittag im Plus

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Arm. Das Papier von Arm konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,4 Prozent auf 154,31 USD.

Die Arm-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 154,31 USD. Die Arm-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 154,97 USD aus. Bei 151,25 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Arm-Aktie belief sich zuletzt auf 159.094 Aktien.

Bei einem Wert von 182,88 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 80,00 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Arm-Aktie mit einem Verlust von 48,16 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Arm-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,12 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,05 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 939,00 Mio. USD in den Büchern standen.

Am 05.11.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Arm veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Arm im Jahr 2026 1,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

