DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.119 +0,2%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.617 +1,2%Euro1,1786 -0,3%Öl67,55 -0,5%Gold3.644 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Aumovio AUM0V1 Tesla A1CX3T Intel 855681 Continental 543900 SAP 716460 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Leitzinssenkung: DAX schließt klar im Plus -- US-Börsen höher -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Finanzgiganten im Vergleich: Die größten US-Banken Finanzgiganten im Vergleich: Die größten US-Banken
Fed-Streit eskaliert: Trump zieht vor den Supreme Court Fed-Streit eskaliert: Trump zieht vor den Supreme Court
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
So entwickelt sich Arm

Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von Arm

18.09.25 20:25 Uhr
Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von Arm

Die Aktie von Arm gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Arm-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 148,25 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Arm Holdings
125,40 EUR -1,60 EUR -1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Arm nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 3,3 Prozent auf 148,25 USD. Die Abwärtsbewegung der Arm-Aktie ging bis auf 142,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 147,13 USD. Der Tagesumsatz der Arm-Aktie belief sich zuletzt auf 1.924.366 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (182,88 USD) erklomm das Papier am 23.01.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Arm-Aktie 23,36 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,00 USD ab. Mit einem Kursverlust von 46,04 Prozent würde die Arm-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Arm-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Arm veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,12 USD. Im letzten Jahr hatte Arm einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Arm 1,05 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 939,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Arm-Aktie in Höhe von 1,68 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Arm-Aktie

NVIDIA-Portfolio im Fokus: In diese Aktien hat der KI-Gigant im zweiten Quartal 2025 investiert

Insider der SoftBank-Aktie offenbaren: Milliarden-IPO der Bezahl-App PayPay wohl noch 2025 geplant

Intel-Aktie springt an: SoftBank steigt mit Milliarden-Investition ein - US-Regierung bestätigt Pläne für Einstieg

In eigener Sache

Übrigens: Arm und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Arm

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Arm

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Arm Holdings

DatumMeistgelesen
Wer­bung