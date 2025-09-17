Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von Arm

So entwickelt sich Arm

Die Aktie von Arm gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Arm-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 148,25 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Arm nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 3,3 Prozent auf 148,25 USD. Die Abwärtsbewegung der Arm-Aktie ging bis auf 142,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 147,13 USD. Der Tagesumsatz der Arm-Aktie belief sich zuletzt auf 1.924.366 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (182,88 USD) erklomm das Papier am 23.01.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Arm-Aktie 23,36 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,00 USD ab. Mit einem Kursverlust von 46,04 Prozent würde die Arm-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Arm-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Arm veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,12 USD. Im letzten Jahr hatte Arm einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Arm 1,05 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 939,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Arm-Aktie in Höhe von 1,68 USD im Jahr 2026 aus.

