Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Nachmittag leichter

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Arm. Das Papier von Arm befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,3 Prozent auf 135,60 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Arm nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 3,3 Prozent auf 135,60 USD. In der Spitze büßte die Arm-Aktie bis auf 135,45 USD ein. Bei 137,78 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Arm-Aktie belief sich zuletzt auf 158.101 Aktien.

Bei 183,16 USD erreichte der Titel am 28.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 35,07 Prozent Plus fehlen der Arm-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 80,00 USD. Derzeit notiert die Arm-Aktie damit 69,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 05.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,22 USD. Im letzten Jahr hatte Arm einen Gewinn von 0,10 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Arm im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,14 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 844,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Arm rechnen Experten am 10.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Arm-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,72 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Arm-Aktie

Arm Holdings-Aktie tiefer: Ist der Hype nach dem Rücksetzer noch gerechtfertigt?

Arm-Aktie fällt nach Gewinnanstieg dennoch - Umsatz übertrifft Erwartungen

Aktien im Blick: SoftBank prüfte 2025 nach Arm auch Marvell-Übernahme - größte Halbleiter-Transaktion möglich