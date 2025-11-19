Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der Arm

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Arm. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 137,97 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Arm-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 137,97 USD. Bei 138,00 USD erreichte die Arm-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 137,60 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 96.547 Arm-Aktien.

Am 28.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 183,16 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 32,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 80,00 USD. Der aktuelle Kurs der Arm-Aktie ist somit 42,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Arm-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Arm am 05.11.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Arm hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,14 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 844,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2026 terminiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Arm möglicherweise am 10.02.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,72 USD je Arm-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Arm-Aktie

Arm Holdings-Aktie tiefer: Ist der Hype nach dem Rücksetzer noch gerechtfertigt?

Arm-Aktie fällt nach Gewinnanstieg dennoch - Umsatz übertrifft Erwartungen

Aktien im Blick: SoftBank prüfte 2025 nach Arm auch Marvell-Übernahme - größte Halbleiter-Transaktion möglich