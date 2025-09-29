DAX23.878 +0,6%ESt505.527 +0,4%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.155 -0,4%Nas22.551 -0,2%Bitcoin96.582 -0,9%Euro1,1732 ±0,0%Öl67,03 -0,9%Gold3.838 +0,1%
Aktienentwicklung

Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Nachmittag mit Verlusten

30.09.25 16:10 Uhr
Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Arm gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Arm-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 139,61 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Arm Holdings
119,60 EUR 1,00 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Arm-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,1 Prozent auf 139,61 USD nach. Die Arm-Aktie sank bis auf 139,44 USD. Bei 140,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 112.424 Arm-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.01.2025 bei 182,88 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Arm-Aktie derzeit noch 31,00 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 80,00 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Arm-Aktie.

Arm-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Arm am 30.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,21 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,05 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 939,00 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Arm am 05.11.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,68 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Arm-Aktie

NVIDIA-Portfolio im Fokus: In diese Aktien hat der KI-Gigant im zweiten Quartal 2025 investiert

Insider der SoftBank-Aktie offenbaren: Milliarden-IPO der Bezahl-App PayPay wohl noch 2025 geplant

Intel-Aktie springt an: SoftBank steigt mit Milliarden-Investition ein - US-Regierung bestätigt Pläne für Einstieg

In eigener Sache

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

