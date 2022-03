Astrazenecas Corona-Medikament Evusheld in EU zugelassen

Von Joe Hoppe

LONDON (Dow Jones)--Die Astrazeneca plc hat für sein Corona-Medikament Evusheld eine Zulassung für die Europäischen Union (EU) erhalten. Wie der Pharmakonzern mitteilte, wurde die lang wirkende Antikörperkombination Evusheld für die Prävention des Coronavirus in einer breiten Bevölkerungsgruppe zugelassen.

Astrazeneca zufolge hat eine Phase-3-Studie gezeigt, dass die Behandlung - eine Kombination der Antikörper Tixagevimab und Cilgavimab - das Risiko, an symptomatischem Covid-19 zu erkranken, signifikant reduziert, wobei der Schutz mindestens sechs Monate anhalten soll.

Die Studiendaten zeigten, dass Evusheld das Risiko, an symptomatischem Covid-19 zu erkranken, im Vergleich zu einem Placebo zu Beginn um 77 Prozent und nach sechs Monaten um 83 Prozent reduzierte, so das Unternehmen. Die Behandlung behalte auch ihre neutralisierende Wirkung gegen die Subvariante Omicron BA.2, die jetzt der vorherrschende Stamm in Europa sei.

Evusheld ist in den USA bereits für den Notfalleinsatz zugelassen und hat in Großbritannien eine bedingte Marktzulassung erhalten. Nach Angaben des Unternehmens ist die Behandlung besonders für Personen von Vorteil, die nicht ausreichend durch einen Coronavirus-Impfstoff geschützt sind, wie z. B. immungeschwächte Personen.

"Die EU-Zulassung ist ein wichtiger Meilenstein in unseren Bemühungen, zur Prävention von Covid-19 beizutragen, und wir werden weiterhin mit den Regierungen in ganz Europa zusammenarbeiten, um Evusheld so schnell wie möglich verfügbar zu machen", so Mene Pangalos, Executive Vice President für biopharmazeutische Forschung und Entwicklung.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 28, 2022 03:02 ET (07:02 GMT)