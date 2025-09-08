Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Atlassian. Die Atlassian-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,4 Prozent auf 180,34 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Atlassian zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 4,4 Prozent auf 180,34 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Atlassian-Aktie bisher bei 184,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 183,83 USD. Der Tagesumsatz der Atlassian-Aktie belief sich zuletzt auf 239.167 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 325,94 USD erreichte der Titel am 11.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Atlassian-Aktie liegt somit 44,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 154,19 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,50 Prozent könnte die Atlassian-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Atlassian gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,76 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,38 Mrd. USD gegenüber 1,13 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,25 USD je Atlassian-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100-Anleger treten zum Handelsstart den Rückzug an

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 im Plus