Aktie im Blick

Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian büßt am Mittwochnachmittag ein

10.09.25 16:11 Uhr
Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian büßt am Mittwochnachmittag ein

Die Aktie von Atlassian gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Atlassian nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 180,82 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Atlassian
149,56 EUR -6,50 EUR -4,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Atlassian-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 180,82 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Atlassian-Aktie bis auf 180,02 USD. Bei 182,10 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 48.506 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (325,94 USD) erklomm das Papier am 11.02.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Atlassian-Aktie 80,26 Prozent zulegen. Bei 154,19 USD fiel das Papier am 18.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Atlassian am 07.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,76 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Atlassian mit einem Umsatz von insgesamt 1,38 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 22,34 Prozent gesteigert.

Die Atlassian-Bilanz für Q1 2026 wird am 30.10.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,25 USD je Aktie in den Atlassian-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie

