So entwickelt sich Atlassian

Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

13.11.25 16:08 Uhr
Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Atlassian gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Atlassian-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 153,90 USD.

Atlassian
Die Atlassian-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 153,90 USD nach. Die Atlassian-Aktie sank bis auf 153,20 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 154,07 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 29.911 Atlassian-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 325,94 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.02.2025). Der aktuelle Kurs der Atlassian-Aktie ist somit 111,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.10.2025 bei 144,37 USD. Der aktuelle Kurs der Atlassian-Aktie ist somit 6,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Atlassian am 30.10.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,48 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,43 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Atlassian einen Umsatz von 1,19 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,85 USD je Atlassian-Aktie.

Redaktion finanzen.net

