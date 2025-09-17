DAX23.642 +1,2%ESt505.451 +1,5%Top 10 Crypto16,48 +1,0%Dow46.132 +0,3%Nas22.505 +1,1%Bitcoin99.978 +1,5%Euro1,1779 -0,3%Öl68,14 +0,3%Gold3.640 -0,5%
Aktie im Blick

Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

18.09.25 16:11 Uhr
Die Aktie von Atlassian gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Atlassian-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 172,61 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Atlassian zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 172,61 USD. Bei 175,22 USD markierte die Atlassian-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 174,78 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 44.627 Atlassian-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 325,94 USD. Dieser Kurs wurde am 11.02.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Atlassian-Aktie 88,83 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.10.2024 Kursverluste bis auf 155,37 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Atlassian-Aktie mit einem Verlust von 9,99 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Atlassian-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Atlassian gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,09 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Atlassian ebenfalls -0,76 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,38 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,13 Mrd. USD in den Büchern standen.

Atlassian wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,26 USD je Atlassian-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

