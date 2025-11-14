W&W-Aktie: Jahresziele bestätigt
Der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W) sieht sich nach neun Monaten auf Kurs zu seinen Jahreszielen.
Werte in diesem Artikel
Die Jahresprognose wurde bestätigt, wie aus dem am Freitag im baden-württembergischen Kornwestheim vorgelegten Quartalsbericht hervorgeht. Demnach soll der Konzernüberschuss 2025 deutlich über dem Wert des Vorjahres liegen, als 36 Millionen Euro verdient wurden. Die Zuwächse im Neugeschäft und im Bestand untermauerten dieses Ziel, hieß es von W&W weiter. Besonders deutlich legte in den ersten drei Quartalen das Neugeschäft im Bereich Lebensversicherung zu, es wuchs gegenüber dem Vorjahreszeitraum prozentual zweistellig.
/lew/stk
KORNWESTHEIM (dpa-AFX)
Bildquellen: Wüstenrot & Württembergische AG
|14.11.2018
|WüstenrotWürttembergische buy
|Commerzbank AG
|07.11.2018
|WüstenrotWürttembergische buy
|Commerzbank AG
|14.08.2018
|WüstenrotWürttembergische buy
|Commerzbank AG
|07.08.2018
|WüstenrotWürttembergische buy
|Commerzbank AG
|29.05.2018
|WüstenrotWürttembergische buy
|Commerzbank AG
|14.11.2018
|WüstenrotWürttembergische buy
|Commerzbank AG
|07.11.2018
|WüstenrotWürttembergische buy
|Commerzbank AG
|14.08.2018
|WüstenrotWürttembergische buy
|Commerzbank AG
|07.08.2018
|WüstenrotWürttembergische buy
|Commerzbank AG
|29.05.2018
|WüstenrotWürttembergische buy
|Commerzbank AG
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
