Ausblick: Phreesia stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

07.12.25 07:01 Uhr
Phreesia lässt sich am 08.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Phreesia die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,000 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,250 USD je Aktie vermeldet.

17 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 106,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Phreesia für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 120,0 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,043 USD aus. Im Vorjahr waren -1,020 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 478,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 419,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

