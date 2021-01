Boeing-Aktie im Plus: UBS belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 300 Dollar

Die UBS hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Angaben des britischen Datenspezialisten Cirium deuteten darauf hin, dass der Flugzeugbauer im Dezember deutlich mehr Modelle vom Typ 737 Max ausgeliefert hat als von der Schweizer Großbank erwartet, schrieb Analyst Myles Walton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Flugzeuge vom Typ 787 ("Dreamliner") aber haben die Amerikaner Cirium zufolge wohl kein einziges an Kunden gebracht. Hier hatte Walton zuvor noch mit zumindest vier Auslieferungen kalkuliert.

An der NYSE klettert die Boeing-Aktie am Dienstag um 2,38 Prozent auf 207,54 US-Dollar.

