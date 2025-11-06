Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Zuletzt fiel die Ballard Power-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 3,58 USD ab.

Die Ballard Power-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 3,58 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Ballard Power-Aktie bisher bei 3,55 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,65 USD. Der Tagesumsatz der Ballard Power-Aktie belief sich zuletzt auf 100.556 Aktien.

Am 16.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,09 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,25 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 1,01 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Ballard Power-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CAD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ballard Power am 11.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,11 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,93 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 24,69 Mio. CAD – das entspricht einem Zuwachs von 22,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20,13 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Ballard Power wird am 13.11.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Ballard Power rechnen Experten am 10.11.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,480 CAD je Ballard Power-Aktie in den Büchern stehen.

