Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power macht am Mittwochnachmittag Boden gut

05.11.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Ballard Power gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Ballard Power legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,9 Prozent auf 3,54 USD.

Die Ballard Power-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,9 Prozent auf 3,54 USD. Kurzfristig markierte die Ballard Power-Aktie bei 3,54 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 3,37 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 126.259 Ballard Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,09 USD. 15,70 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,01 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ballard Power-Aktie 250,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Ballard Power seine Aktionäre 2024 mit 0,000 CAD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD je Aktie ausschütten.

Am 11.08.2025 hat Ballard Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,11 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ballard Power -0,15 CAD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Ballard Power 24,69 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,90 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Ballard Power veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 10.11.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Ballard Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,480 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Ballard Power Inc.

DatumRatingAnalyst
15.09.2017Ballard Power BuyH.C. Wainwright & Co.
03.05.2017Ballard Power OutperformFBR & Co.
21.01.2015Ballard Power Systems BuyMLV Capital
04.11.2014Ballard Power Systems BuyROTH Capital Partners, LLC
14.01.2008Ballard Power Systems DowngradeGoldman Sachs Group Inc.
