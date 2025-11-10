Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power gewinnt am Nachmittag an Boden

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Ballard Power. Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 3,53 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Ballard Power-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 3,53 USD. Im Tageshoch stieg die Ballard Power-Aktie bis auf 3,64 USD. Bei 3,57 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 216.327 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,09 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ballard Power-Aktie 16,03 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 1,01 USD. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 249,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CAD, nach 0,000 CAD im Jahr 2024.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ballard Power am 11.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,11 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ballard Power ein EPS von -0,93 CAD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Ballard Power mit einem Umsatz von insgesamt 24,69 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,13 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 22,65 Prozent gesteigert.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,480 CAD je Ballard Power-Aktie stehen.

