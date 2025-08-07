DAX24.073 -0,4%ESt505.335 -0,2%Top 10 Crypto16,64 +2,4%Dow44.097 -0,2%Nas21.482 +0,2%Bitcoin103.251 +0,8%Euro1,1599 -0,4%Öl66,53 +0,3%Gold3.350 -1,4%
Aktienkurs im Fokus

Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power verbilligt sich am Nachmittag
11.08.25 16:09 Uhr

11.08.25 16:09 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,0 Prozent auf 1,71 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ballard Power Inc.
1,55 EUR -0,05 EUR -3,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Ballard Power befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 5,0 Prozent auf 1,71 USD ab. Der Kurs der Ballard Power-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,71 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 1,78 USD. Der Tagesumsatz der Ballard Power-Aktie belief sich zuletzt auf 153.047 Aktien.

Am 25.07.2025 markierte das Papier bei 2,28 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 1,01 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 40,94 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD an Ballard Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CAD.

Am 06.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Ballard Power hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,19 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Ballard Power 22,08 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,49 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Ballard Power.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Ballard Power-Verlust in Höhe von -0,474 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie



Nachrichten zu Ballard Power Inc.

DatumMeistgelesen
mehr Analysen