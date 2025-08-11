Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Ballard Power-Kurs

Die Aktie von Ballard Power gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Ballard Power-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 4,2 Prozent auf 1,73 USD.

Das Papier von Ballard Power gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 4,2 Prozent auf 1,73 USD abwärts. In der Spitze fiel die Ballard Power-Aktie bis auf 1,73 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,80 USD. Der Tagesumsatz der Ballard Power-Aktie belief sich zuletzt auf 80.962 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,28 USD. Dieser Kurs wurde am 25.07.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 32,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,01 USD am 09.04.2025. Mit Abgaben von 41,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Ballard Power-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 CAD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CAD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ballard Power am 11.08.2025. Ballard Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,11 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,19 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Ballard Power 24,69 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,49 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass Ballard Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,473 CAD je Aktie ausweisen dürften.

