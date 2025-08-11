Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power schießt am Mittwochnachmittag hoch

Aktie im Blick

Die Aktie von Ballard Power zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Ballard Power-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,8 Prozent auf 1,83 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Ballard Power-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 5,8 Prozent auf 1,83 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Ballard Power-Aktie bei 1,84 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,74 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ballard Power-Aktien beläuft sich auf 307.665 Stück.

Bei 2,28 USD markierte der Titel am 25.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 1,01 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,81 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CAD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CAD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Ballard Power am 11.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,11 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,15 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24,69 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 21,90 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Ballard Power wird am 11.11.2025 gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,472 CAD je Ballard Power-Aktie.

