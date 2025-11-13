Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Donnerstagnachmittag im Tiefenrausch
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 7,1 Prozent auf 3,19 USD.
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 7,1 Prozent auf 3,19 USD. Das Tagestief markierte die Ballard Power-Aktie bei 3,10 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,36 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 506.091 Ballard Power-Aktien.
Bei einem Wert von 4,09 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2025). 28,41 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 1,01 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 68,29 Prozent.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD an Ballard Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CAD.
Am 11.08.2025 legte Ballard Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,11 CAD gegenüber -0,93 CAD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig wurden 24,69 Mio. CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ballard Power 20,13 Mio. CAD umgesetzt.
Voraussichtlich am 05.03.2026 dürfte Ballard Power Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Laut Analysten dürfte Ballard Power im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,480 CAD einfahren.
Nachrichten zu Ballard Power Inc.
Analysen zu Ballard Power Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2017
|Ballard Power Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|03.05.2017
|Ballard Power Outperform
|FBR & Co.
|21.01.2015
|Ballard Power Systems Buy
|MLV Capital
|04.11.2014
|Ballard Power Systems Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|14.01.2008
|Ballard Power Systems Downgrade
|Goldman Sachs Group Inc.
