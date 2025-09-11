DAX23.394 -1,5%ESt505.387 -1,0%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow45.732 -0,3%Nas22.330 -0,1%Bitcoin97.193 -1,0%Euro1,1839 +0,6%Öl68,24 +1,1%Gold3.683 +0,1%
Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power fällt am Dienstagnachmittag

16.09.25 16:10 Uhr

16.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Ballard Power gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ballard Power-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 2,15 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ballard Power Inc.
1,80 EUR -0,02 EUR -1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 2,15 USD. In der Spitze büßte die Ballard Power-Aktie bis auf 2,14 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,17 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 67.552 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2025 markierte das Papier bei 2,28 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ballard Power-Aktie 6,29 Prozent zulegen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,01 USD. Mit Abgaben von 52,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Ballard Power-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CAD aus.

Am 11.08.2025 hat Ballard Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,11 CAD gegenüber -0,15 CAD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24,69 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,90 Mio. CAD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen.

Laut Analysten dürfte Ballard Power im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,474 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

Nachrichten zu Ballard Power Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Ballard Power Inc.

DatumRatingAnalyst
15.09.2017Ballard Power BuyH.C. Wainwright & Co.
03.05.2017Ballard Power OutperformFBR & Co.
21.01.2015Ballard Power Systems BuyMLV Capital
04.11.2014Ballard Power Systems BuyROTH Capital Partners, LLC
14.01.2008Ballard Power Systems DowngradeGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.09.2017Ballard Power BuyH.C. Wainwright & Co.
03.05.2017Ballard Power OutperformFBR & Co.
21.01.2015Ballard Power Systems BuyMLV Capital
04.11.2014Ballard Power Systems BuyROTH Capital Partners, LLC
29.06.2006Ballard Power Kursziel 10 EuroFocus Money
DatumRatingAnalyst
30.11.2007Ballard Power Systems ErsteinschätzungJP Morgan Chase & Co.
28.07.2006Ballard Power Systems holdCitigroup
02.03.2006Ballard Power AusbruchsversuchFocus Money
24.02.2006Ballard Power Systems holdCitigroup
21.10.2005Update Ballard Power Systems Inc.: Peer PerformThomas Weisel Partners
DatumRatingAnalyst
14.01.2008Ballard Power Systems DowngradeGoldman Sachs Group Inc.
26.04.2006Ballard Power Systems DowngradeRBC Capital Markets
25.04.2006Ballard Power Systems sellCitigroup
25.04.2006Update Ballard Power Systems Inc.: SellSmith Barney Citigroup

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ballard Power Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
