Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power fällt am Dienstagnachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Ballard Power gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ballard Power-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 2,15 USD.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 2,15 USD. In der Spitze büßte die Ballard Power-Aktie bis auf 2,14 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,17 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 67.552 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2025 markierte das Papier bei 2,28 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ballard Power-Aktie 6,29 Prozent zulegen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,01 USD. Mit Abgaben von 52,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Ballard Power-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CAD aus.

Am 11.08.2025 hat Ballard Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,11 CAD gegenüber -0,15 CAD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24,69 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,90 Mio. CAD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen.

Laut Analysten dürfte Ballard Power im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,474 CAD einfahren.

