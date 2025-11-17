Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Montagnachmittag im Plus

Blick auf Ballard Power-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Ballard Power. Zuletzt konnte die Aktie von Ballard Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,5 Prozent auf 3,11 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Ballard Power-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 3,11 USD. Die Ballard Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,11 USD an. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,99 USD. Der Tagesumsatz der Ballard Power-Aktie belief sich zuletzt auf 169.273 Aktien.

Bei einem Wert von 4,09 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,72 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 1,01 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 207,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 CAD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CAD je Ballard Power-Aktie.

Am 13.11.2025 hat Ballard Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,12 CAD gegenüber -0,93 CAD im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ballard Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 122,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 44,76 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 20,13 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2026 veröffentlicht.

Laut Analysten dürfte Ballard Power im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,465 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

Ballard Power-Aktie tiefrot: Verluste deutlich eingedämmt - Umsatz zieht an

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ballard Power von vor 10 Jahren eingefahren

Ausblick: Ballard Power informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse