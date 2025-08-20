Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,6 Prozent auf 1,85 USD ab.

Um 15:49 Uhr rutschte die Ballard Power-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,6 Prozent auf 1,85 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Ballard Power-Aktie ging bis auf 1,85 USD. Mit einem Wert von 1,87 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 35.361 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Bei 2,28 USD erreichte der Titel am 25.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ballard Power-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 1,01 USD. Abschläge von 45,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Ballard Power-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CAD aus.

Am 11.08.2025 legte Ballard Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,11 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,15 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24,69 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ballard Power einen Umsatz von 21,90 Mio. CAD eingefahren.

Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Ballard Power veröffentlicht werden.

2025 dürfte Ballard Power einen Verlust von -0,469 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

