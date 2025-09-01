Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Nachmittag gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Barclays. Die Barclays-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 3,62 GBP.

Um 15:52 Uhr sprang die Barclays-Aktie im London-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 3,62 GBP zu. Bei 3,62 GBP markierte die Barclays-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,59 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 8.824.116 Barclays-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.08.2025 auf bis zu 3,78 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Barclays-Aktie derzeit noch 4,50 Prozent Luft nach oben. Bei 2,14 GBP erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Barclays-Aktie liegt somit 69,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Barclays-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,091 GBP aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,40 GBP je Barclays-Aktie aus.

Am 29.07.2025 hat Barclays die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,12 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 0,08 GBP je Aktie verdient. Barclays hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,19 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Barclays am 22.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,419 GBP je Barclays-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Lloyds-Aktie, Barclays-Aktie & Co.: Britische Banken steigen nach Urteil zu Autofinanzierungen

Santander-Aktie gibt nach: Banco Santander plant nach Rekordgewinn weiteren Aktienrückkauf

UBS-Aktie stärker: EU-Bußgeld gegen UBS im Devisenskandal deutlich gesenkt