Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Vormittag kaum verändert

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via London bei 4,07 GBP.

Bei der Barclays-Aktie ließ sich um 09:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 4,07 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Barclays-Aktie sogar auf 4,09 GBP. Im Tief verlor die Barclays-Aktie bis auf 4,06 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,08 GBP. Zuletzt wechselten 1.369.784 Barclays-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,09 GBP. Dieser Kurs wurde am 03.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Barclays-Aktie mit einem Kursplus von 0,50 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,24 GBP ab. Abschläge von 44,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Barclays-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,091 GBP belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3,40 GBP aus.

Barclays veröffentlichte am 22.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,10 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,11 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde auf 7,17 Mrd. GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,55 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,430 GBP je Barclays-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Analysen zu Barclays plc

DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.09.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
28.04.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays Sector PerformRBC Capital Markets
26.10.2022Barclays NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.03.2018Barclays SellCitigroup Corp.
23.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
16.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
17.01.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Barclays plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen