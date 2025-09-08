Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays verteidigt Stellung am Dienstagvormittag
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie kam im London-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 3,67 GBP.
Im London-Handel kam die Barclays-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 3,67 GBP. Der Kurs der Barclays-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,69 GBP zu. In der Spitze fiel die Barclays-Aktie bis auf 3,67 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,69 GBP. Zuletzt wechselten via London 409.433 Barclays-Aktien den Besitzer.
Am 23.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,78 GBP an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Barclays-Aktie 3,15 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 2,14 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Barclays-Aktie 41,66 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass Barclays-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,101 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Barclays 0,080 GBP aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 3,40 GBP.
Am 29.07.2025 äußerte sich Barclays zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Barclays hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,12 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,08 GBP je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,19 Mrd. GBP – ein Plus von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Barclays 6,32 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert. Am 28.10.2026 wird Barclays schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Experten taxieren den Barclays-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,419 GBP je Aktie.
Analysen zu Barclays plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.2024
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.2024
|Barclays Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.03.2018
|Barclays Sell
|Citigroup Corp.
|23.02.2018
|Barclays Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.02.2018
|Barclays Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.02.2018
|Barclays Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.01.2018
|Barclays Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
