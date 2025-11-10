Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays zeigt sich am Montagmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Barclays zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Barclays-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 4,15 GBP.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der London-Sitzung 2,5 Prozent auf 4,15 GBP zu. Bei 4,15 GBP markierte die Barclays-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,12 GBP eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.922.693 Barclays-Aktien.

Am 10.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,15 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 2,24 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,080 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,091 GBP aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,40 GBP an.

Am 22.10.2025 äußerte sich Barclays zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,10 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Barclays mit 0,11 GBP je Aktie genauso viel verdiente. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,17 Mrd. GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Barclays einen Umsatz von 6,55 Mrd. GBP eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.02.2026 terminiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,432 GBP je Aktie in den Barclays-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Delivery Hero-Aktien rutschen auf tiefsten Stand seit Sommer 2024

Nach Deal mit OpenAI: Analyst bullish für NVIDIA-Rivale AMD-Aktie

Barclays erhöht Renditeziel und kauft Aktien zurück - Kurs steigt