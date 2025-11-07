Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Barclays im Fokus

Die Aktie von Barclays gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Barclays-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 4,07 GBP.

Die Barclays-Aktie notierte um 15:53 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 4,07 GBP. In der Spitze fiel die Barclays-Aktie bis auf 4,04 GBP. Bei 4,14 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.084.996 Barclays-Aktien umgesetzt.

Am 07.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,15 GBP. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 1,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 2,24 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Barclays-Aktie 45,02 Prozent sinken.

Barclays-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,080 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,091 GBP aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3,40 GBP aus.

Barclays veröffentlichte am 22.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,17 Mrd. GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Barclays einen Umsatz von 6,55 Mrd. GBP eingefahren.

Am 10.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Barclays veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Barclays-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.

In der Barclays-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,431 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

