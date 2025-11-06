Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Donnerstagmittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Barclays. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 4,12 GBP zu.

Die Barclays-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:49 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 4,12 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Barclays-Aktie bei 4,13 GBP. Bei 4,09 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 9.834.420 Barclays-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,13 GBP) erklomm das Papier am 06.11.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,30 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 2,24 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,65 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,091 GBP. Im Vorjahr hatte Barclays 0,080 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Barclays-Aktie bei 3,40 GBP.

Barclays veröffentlichte am 22.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,11 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,17 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 6,55 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Barclays am 10.02.2026 vorlegen. Am 18.02.2027 wird Barclays schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

In der Barclays-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,431 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

