Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays verbilligt sich am Mittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Barclays. Zuletzt ging es für die Barclays-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 4,04 GBP.

Die Barclays-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 4,04 GBP abwärts. In der Spitze fiel die Barclays-Aktie bis auf 4,02 GBP. Bei 4,04 GBP eröffnete der Anteilsschein. Von der Barclays-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.117.308 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.11.2025 bei 4,09 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,28 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 2,24 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 44,56 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,080 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,091 GBP aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 3,40 GBP für die Barclays-Aktie aus.

Am 22.10.2025 äußerte sich Barclays zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,11 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,17 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 6,55 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.

Barclays dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 präsentieren. Am 18.02.2027 wird Barclays schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

In der Barclays-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,431 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

