Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 4,01 GBP abwärts.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 4,01 GBP. In der Spitze fiel die Barclays-Aktie bis auf 4,01 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,05 GBP. Von der Barclays-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 804.381 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,09 GBP erreichte der Titel am 03.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 2,24 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 44,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,091 GBP. Im Vorjahr erhielten Barclays-Aktionäre 0,080 GBP je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,40 GBP an.

Am 22.10.2025 hat Barclays in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,10 GBP. Im Vorjahresquartal hatte Barclays ebenfalls ein EPS von 0,11 GBP je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Barclays mit einem Umsatz von insgesamt 7,17 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,55 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 9,47 Prozent gesteigert.

Barclays wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Barclays-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,431 GBP je Barclays-Aktie.

