Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Nachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Barclays gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Barclays-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 4,06 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Barclays nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 4,06 GBP. Der Kurs der Barclays-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,06 GBP nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,08 GBP. Von der Barclays-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.187.038 Stück gehandelt.

Bei 4,09 GBP erreichte der Titel am 03.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Barclays-Aktie mit einem Kursplus von 0,65 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,24 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Barclays-Aktie mit einem Verlust von 44,91 Prozent wieder erreichen.

Für Barclays-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,091 GBP ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Barclays-Aktie wird bei 3,40 GBP angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Barclays am 22.10.2025. Das EPS lag bei 0,10 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,11 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das vergangene Quartal hat Barclays mit einem Umsatz von insgesamt 7,17 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,55 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 9,47 Prozent gesteigert.

Am 10.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

In der Barclays-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,430 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

