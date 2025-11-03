DAX24.228 +1,1%Est505.701 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,76 -0,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.665 -2,4%Euro1,1515 -0,2%Öl64,48 -0,9%Gold4.006 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F Humanoid Global A41B76 RENK RENK73 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX legt zu -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- TKMS, Highland Critical Minerals, Palantir, Apple, Lufthansa im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagmittag
Ausblick: Beyond Meat präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Beyond Meat präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Kurs der Barclays

Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittag mit grünen Vorzeichen

03.11.25 12:05 Uhr
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Barclays gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Barclays zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 4,08 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barclays plc
4,66 EUR 0,01 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr stieg die Barclays-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 4,08 GBP. In der Spitze legte die Barclays-Aktie bis auf 4,09 GBP zu. Bei 4,08 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden heute 10.950.554 Barclays-Aktien gehandelt.

Am 03.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,09 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Barclays-Aktie somit 0,20 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 2,24 GBP. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 82,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Barclays-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,080 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,091 GBP belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3,40 GBP aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Barclays am 22.10.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Barclays ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,11 GBP in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Barclays 7,17 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,55 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Barclays am 10.02.2026 vorlegen. Am 18.02.2027 wird Barclays schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Barclays einen Gewinn von 0,430 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Nach Deal mit OpenAI: Analyst bullish für NVIDIA-Rivale AMD-Aktie

Barclays erhöht Renditeziel und kauft Aktien zurück - Kurs steigt

Aktien auf Rekordniveau: Das sagen Experten zu Palantir und NVIDIA

Ausgewählte Hebelprodukte auf Barclays

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Barclays

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Nachrichten zu Barclays plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Barclays plc

DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.09.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
28.04.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays Sector PerformRBC Capital Markets
26.10.2022Barclays NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.03.2018Barclays SellCitigroup Corp.
23.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
16.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
17.01.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Barclays plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen