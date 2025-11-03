Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der Barclays

Die Aktie von Barclays gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Barclays zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 4,08 GBP.

Um 11:49 Uhr stieg die Barclays-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 4,08 GBP. In der Spitze legte die Barclays-Aktie bis auf 4,09 GBP zu. Bei 4,08 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden heute 10.950.554 Barclays-Aktien gehandelt.

Am 03.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,09 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Barclays-Aktie somit 0,20 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 2,24 GBP. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 82,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Barclays-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,080 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,091 GBP belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3,40 GBP aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Barclays am 22.10.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Barclays ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,11 GBP in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Barclays 7,17 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,55 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Barclays am 10.02.2026 vorlegen. Am 18.02.2027 wird Barclays schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Barclays einen Gewinn von 0,430 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

