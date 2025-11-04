Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Dienstagmittag verlustreich

So entwickelt sich Barclays

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 4,00 GBP.

Die Barclays-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 4,00 GBP abwärts. In der Spitze büßte die Barclays-Aktie bis auf 3,97 GBP ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,05 GBP. Zuletzt wechselten via London 6.116.313 Barclays-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,09 GBP) erklomm das Papier am 03.11.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Barclays-Aktie somit 2,23 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,24 GBP ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Barclays-Aktie 44,02 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,080 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,091 GBP. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3,40 GBP aus.

Am 22.10.2025 äußerte sich Barclays zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,10 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,11 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das vergangene Quartal hat Barclays mit einem Umsatz von insgesamt 7,17 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,55 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 9,47 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Barclays am 10.02.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,431 GBP je Barclays-Aktie belaufen.

