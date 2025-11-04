Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Blick auf Barclays-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Barclays. Zuletzt fiel die Barclays-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 4,03 GBP ab.

Das Papier von Barclays befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,8 Prozent auf 4,03 GBP ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Barclays-Aktie bis auf 3,97 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,05 GBP. Von der Barclays-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.258.525 Stück gehandelt.

Am 03.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,09 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Barclays-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,24 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Barclays-Aktie derzeit noch 44,51 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Barclays-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,080 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,091 GBP belaufen. Analysten bewerten die Barclays-Aktie im Durchschnitt mit 3,40 GBP.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Barclays am 22.10.2025 vor. Das EPS wurde mit 0,10 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,11 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,17 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 6,55 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Barclays am 10.02.2026 präsentieren. Barclays dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Barclays im Jahr 2025 0,431 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Nach Deal mit OpenAI: Analyst bullish für NVIDIA-Rivale AMD-Aktie

Barclays erhöht Renditeziel und kauft Aktien zurück - Kurs steigt

Aktien auf Rekordniveau: Das sagen Experten zu Palantir und NVIDIA