Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays gibt am Mittwochnachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 4,05 GBP abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Barclays nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 4,05 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Barclays-Aktie bisher bei 4,02 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,04 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 9.342.655 Barclays-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,09 GBP. 0,95 Prozent Plus fehlen der Barclays-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,24 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 80,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Barclays-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,080 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,091 GBP belaufen. Analysten bewerten die Barclays-Aktie im Durchschnitt mit 3,40 GBP.

Am 22.10.2025 äußerte sich Barclays zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im abgelaufenen Quartal hat Barclays 7,17 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,55 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.02.2026 erwartet. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte Barclays die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,431 GBP je Aktie belaufen.

